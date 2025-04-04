2 bin 60 yıllık tümülüs! Diğerlerinden çok farklı

Adıyaman'ın Besni ilçesinde 2 bin 60 yıl önce ana kayaya oyulan Kommagene Kralı 1. Antiochos'un oğlu 2. Mithridatis'in mezarının bulunduğu Sesönk (Dikilitaş) Tümülüs dikkat çekiyor.
DOĞUSUNDA BULUNAN 2 ADET SÜTUN YIKILDI
Oyulan ana kayanın üzerinde moloz taşlardan 7 metre yüksekliğinde, 30 metre çapında tümülüs bulunuyor. Diğer tümülüsler toprak ve küçük çakıl taşlarından oluşurken, Sesönk Tümülüsü büyük moloz taşlardan oluşuyor. Kuzey, Güney ve Doğu'sunda 6 sütun bulunan Sesönk Tümülüsü'nün doğusunda bulunan 2 adet sütun zaman içerisinde yıkıldı.
''GENELDE TÜM YAPILARINI YÜKSEK YERE KURUYOR''
Tümülüsle ilgili bilgi veren Müze Müdürü Mehmet Alkan, "Buradaki tümülüsün yüksekliği 7 metre ve bir kayaya oyulmuş şekilde, 3 niş içerisinde yer alan bir mezar. Bunun içerisine girilebiliyor şuan ve üst kısımlarında 7 metre moloz taşlardan yükselti oluşturulmuş. Buradaki Karakuş'a benzerliğinden dolayı Kommagenie Krallığının bir mezar yapısı olarak karşımıza çıkıyor. Ayrıca 1. Antiochos'un oğlu Kral 2. Mithridatis, yani Milattan Önce 36-21 yılında gömüldüğü düşünülüyor. Buraya yaklaşık 20-25 dakika yürüyerek gelebiliyorsunuz. Çok bakir, yükseltisi yüksek bir alanda. Kommagene kralını biliyoruz. Genelde tüm yapılarını yüksek yerlere kuruyor" diye konuştu.