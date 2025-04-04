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Foto Galeri

YAŞAM
Eklenme tarihi: 4 Nisan 2025 Cuma 13:08 |

2 bin 60 yıllık tümülüs! Diğerlerinden çok farklı

Adıyaman'ın Besni ilçesinde 2 bin 60 yıl önce ana kayaya oyulan Kommagene Kralı 1. Antiochos'un oğlu 2. Mithridatis'in mezarının bulunduğu Sesönk (Dikilitaş) Tümülüsü, yapısı ile hem dikkat çekiyor hem de diğer tümülüslerden ayrılıyor.

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