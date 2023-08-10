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YAŞAM
Eklenme tarihi: 10 Ağustos 2023 Perşembe 13:51

1970'li yılların modasını tarzıyla yaşatıyor! Gören bir daha bakıyor

Kahramanmaraş'ta yaşayan 39 yaşındaki Murat Erdem, çocukluğunda hayranı olduğu sanatçılara olan sevgisi dolayısıyla yaklaşık 20 yıldır nostaljik kıyafetler giyiyor.

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