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Foto Galeri

YAŞAM
Eklenme tarihi: 29 Mart 2023 Çarşamba 11:21

1962 model vosvosuna gözü gibi bakıyor!

Ordu'nun Perşembe ilçesinde yaşayan ve 1993 yılında emekli ikramiyesi ile satın aldığı vosvos aracı ile Türkiye'nin çeşitli noktalarını dolaşarak anılar biriktiren 87 yaşındaki Altan Şerefoğlu, aracına halen gözü gibi bakıyor. Şerefoğlu, yaşı ilerlediği için aracı kullanamasa da fırsat buldukça brandasını kaldırıp, otomobilinin içerisinde anılarını tazeliyor.

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