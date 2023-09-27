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YAŞAM
Eklenme tarihi: 27 Eylül 2023 Çarşamba 11:42

1935 yılı sayımına göre Türkiye nüfusu kaçtı? İşte il il rakamlar

Türkiye'nin 2023 yılda genel nüfusu 85 milyonun üzerinde. Ele geçen bir belgeye göre 1935 yılında nüfus dağılımı bugüne kıyasla çok daha farklıydı. İşte 1935 yılı sayımına göre il il Türkiye nüfusu

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