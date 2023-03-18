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YAŞAM
Eklenme tarihi: 18 Mart 2023 Cumartesi 09:49

18 Mart Çanakkale Zaferi mesajları: En güzel, anlamlı, resimli, Türk bayraklı Çanakkale Zaferi kutlama mesajları ve anma sözleri..

18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 108. yıldönümü...Türk milletinin varoluş destanı olan Çanakkale Zaferi her sene olduğu gibi bu sene de büyük bir coşku ile kutlanıyor. Milyonlarca vatandaş 18 Mart ruhunu sosyal medya hesaplarında da yaşatıyor. İşte paylaşabileceğiniz en güzel, anlamlı, resimli, Türk bayraklı Çanakkale Zaferi kutlama mesajları ve anma sözleri...

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