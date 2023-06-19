18 çocuğunu da bu mağarada büyüttü! Dünyanın her yerinden ziyarete geliyorlar

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Malatya'nın Akçadağ ilçesine bağlı Küçükkürne köyünde yaşayan Şükrü Kurt, Levent Vadisi'ne hakim mağarada yıllardır yaşam sürüyor.

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Sarp kayalıkların arasından ulaşılan bir mağarayı eve dönüştüren 81 yaşındaki Kurt, burada dünyaya gelen 18 çocuğunu büyüttü.

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6 Şubattaki Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Ankara'daki oğlunun yanına giden ve daha sonra yeniden "evine" dönen Kurt'un yaşantısı, bölgeye gelen turistlerin ve fotoğrafçıların da ilgisini çekiyor.

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Kurt, atalarının bu bölgeyi yaylalık olarak kullandığını, mağaraları da süt ve peynir gibi ürünleri saklamak için kullandığını hatırlattı.

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Babasının ölümünün ardından bölgenin kendilerine kaldığını anlatan Kurt, çeşitli işler yaptıktan sonra bu mağarada daha mutlu olduğunu hissederek bölgeye yerleştiğini anlattı.

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Kurt, şimdiye kadar 4 evlilik yaptığını, ilk eşinin kayalıklardan düşerek hayatını kaybettiğini belirterek, "Bir dönem köyün muhtarlığını da yaptım. Dürbünle etrafı izler, muhtarlık yapardım. Muhtarlık dönemimde bu mağaraların köy halkı tarafından kullanılmasını sağladım. Burada mutluyum." dedi.

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Bugüne kadar yaptığı 4 evlilikten toplam 20 çocuğunun dünyaya geldiğini, 2'sinin çeşitli hastalıklar nedeniyle hayatını kaybettiğini aktaran Kurt, "9 oğlum, 9 kızım var. Çocuklarımdan bazıları İstanbul'da, bir oğlum Manisa'da. Malatya'da yaşayan çocuklarım da var. Eşim Kiraz ile depremden sonra buradan ayrılmıştım, şimdi geri döndüm. Tüm çocuklarımın hepsi bu mağarada yetişti, büyüdü." ifadelerini kullandı.

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Bazı zamanlarda çocuklarının yanına gitmek için kentten ayrıldığını ifade eden Kurt, "Ayrıldığımda çok özlüyorum.Ayrılmak istemiyorum. Bazen eşim falan gelmek istemiyor ama ben buradan uzakta kalamıyorum." diye konuştu.

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İşte herkesin ziyaret ettiği mağaradan ilginç görüntüler...

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