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YAŞAM
Eklenme tarihi: 19 Haziran 2023 Pazartesi 14:32

18 çocuğunu da bu mağarada büyüttü! Dünyanın her yerinden ziyarete geliyorlar

Malatya'nın Akçadağ ilçesine bağlı Küçükkürne köyünde yaşayan Şükrü Kurt (81), sarp kayalıkların bulunduğu Levent Vadisi'ne hakim mağarada yıllardır yaşam sürüyor. Bölgenin turizm alanları arasında yer alan Levent Vadisi'ndeki Neolitik Çağlar'dan kalma kalıntıların bulunduğu mağaralarla çevrili Küçükkürne köyü sakinlerinden Şükrü Kurt, farklı yaşam tarzıyla dikkat çekiyor.

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