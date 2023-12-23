1500 parçalık mini biblo koleksiyonu! Onları toplamak için dünyanın dört bir tarafını dolaştı

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Hollanda'da 39 yıl yaşadıktan sonra 2011 yılında Türkiye'ye dönen 59 yaşındaki gurbetçi Saraç, çocuk yaşta ilgi duyduğu bibloları biriktirmeye başladı.

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Saraç, 45 yılda 10 farklı ülkeden topladığı 1500'e yakın biblodan oluşan koleksiyonunu özenle koruyor.

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Saraç, AA muhabirine, Hollanda'da yaşarken sadece biblo satın almak amacıyla şehir şehir, ülke ülke gezdiğini, özel parçalardan oluşan koleksiyondaki bazı bibloların üretiminin durduğunu söyledi.

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Saraç, büyük bir biblo koleksiyonu oluşturduğuna dikkat çekerek, şöyle konuştu:

"45 sene önce merakım başladı. Ailemizde pul ve para koleksiyonlarına ilgi de vardı. Küçük minyatür porselenlere çok ilgi duyduğum için ben de başladım. Önce küçük şeylerle başladım ama gittikçe çoğaldı ve koleksiyonumu büyüttüm. Büyük bir koleksiyon oluştu. Çok seviyorum. Yaklaşık 1500 adet biblo oldu. Hepsi orijinal ve markalıdır. Çok ince ayrıntılarla düşünülerek yapılmış güzel parçalar var."

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Bibloları özel müzayede, telefon veya internetten araştırıp, takip ederek aldığını belirten Saraç, sadece biblo satın alabilmek için zaman zaman Fransa veya Belçika'ya gittiğini anlattı.

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Gece uyanıp bibloları kontrol ediyor

Saraç, bibloları özenle koruduğunu dile getirerek, "Bir gün bir yere gitsem, ertesi gün geldiğimde ilk buraya giriyorum. Bazen renklerine ve markalarına göre gruplar oluşturmaya çalışıyorum. Onları grup olarak ayırt ediyorum. Temizliklerini yapıyorum. Bugün bu parçayı görmedim diyerek gece kalkıp bakıyorum, onu bulduktan sonra uyuyorum." dedi.

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Eşinin de biblolar ile ilgilendiğini, evdeki bir odayı koleksiyonu için ayırdığını anlatan Saraç, "Önceki evimde hobi odam vardı. 3 duvarın 3'ü de raflıydı. Oda bana aitti, orada sergiliyordum. Buraya yeni taşındım. Ne yapacağıma karar veremediğim için yerlere koymayı düşündüm. Bunlar için evimde her zaman bir oda olacak. Bunlar benim vazgeçilmezim." ifadelerini kullandı.

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"Hepsi benim bebeklerim"

Saraç, çocuklarını görmeye Hollanda'ya gittiği zaman yeni ürünler için araştırma yaptığını da söyledi.

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Koleksiyonda 50-60 yıllık parçaların da olduğunu aktaran Saraç, "İlginç bulduğum 12 vazo var. İkisini seçmiştim, satan kişi 'Hepsini alman gerekiyor.' dedi. O da 12 ayı temsil ediyor. Hepsi benim bebeklerim ve çocuklarım gibi. Hayatımın bir parçası. Çocuklarım bile evlenip bir hayat kuruyorlar. Bunlar hep benimle beraber." değerlendirmesinde bulundu.

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