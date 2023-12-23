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YAŞAM
Eklenme tarihi: 23 Aralık 2023 Cumartesi 11:28

1500 parçalık mini biblo koleksiyonu! Onları toplamak için dünyanın dört bir tarafını dolaştı

Kayseri'de yaşayan koleksiyoner Zemzem Saraç, dünyanın dört bir tarafından satın aldığı biblolarla koleksiyon oluşturdu.

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