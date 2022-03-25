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YAŞAM
Eklenme tarihi: 25 Mart 2022 Cuma 11:45

150 bin TL ye ev gibi yapıyorlar! Fatura ve kira derdinden kurtarıyor

Doğa tutkunlarının vazgeçilmezi karavanlar, artık sadece emeklilerin değil gençlerin de gözdesi haline geldi.

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