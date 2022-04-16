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YAŞAM
Eklenme tarihi: 16 Nisan 2022 Cumartesi 10:22

15 yıldır görmeden lastik tamir ediyor

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde 15 yıl önce görme yetisini kaybeden Ercan Turan (39) lastik tamirciliği yapıyor. 23 yıldır babasıyla birlikte çalıştığını, yüzde yüz görme engeli bulunduğunu söyleyen Ercan Turan, “Bu işleri, daha önce biraz görebildiğim için edindiğim el alışkanlığıyla rahat yapabiliyorum” dedi.

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