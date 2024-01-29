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YAŞAM
Eklenme tarihi: 29 Ocak 2024 Pazartesi 09:06

1,5 yılda 4 bin kilometre yol gitti! Tedavisinin ardından denize bırakılmıştı

4 yıl önce bitkin halde bulunan 'Lara Barış' adı verilen deniz kaplumbağası, 1,5 yıl önce uydu takip cihazı takılarak denize bırakılmıştı. Caretta caretta bu süre zarfında 4 bin kilometre yol kat etti. Akdeniz'i gezen kaplumbağa, son olarak Mısır'a gitti, ardından sinyal kesildi.

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