1,5 yılda 4 bin kilometre yol gitti! Tedavisinin ardından denize bırakılmıştı

Bitkin bir şekilde bulunmuş, tedavisinin ardından denize bırakılmıştı. Caretta Carette "Lara Barış" 1 buçuk yılda 4 bin kilometre yol kat etti.

Kıbrıs Barış Harekatının yıl dönümünde ve Lara Plajı'nda yaşam alanına bırakılması dolayısıyla kaplumbağaya 'Lara Barış' adı verildi.

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1,5 yıllık tedavinin ardından, 2022'de uydu takip cihazı bırakılarak denize bırakıldı. 49 günde kat ettiği 600 kilometrelik yolu, internet üzerinden 29 bin kişi izlemişti. Aradan geçen sürede ise, 4 bin kilometrelik yol gitti.