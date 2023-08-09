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YAŞAM
Eklenme tarihi: 9 Ağustos 2023 Çarşamba 16:32

15 ülkeye ihraç ediliyor! Jeotermal bir serada klonlama yöntemiyle çoğaltıldı

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde jeotermal bir serada klonlama yöntemiyle çoğaltılan meyve fidanları, 15 ülkeye ihraç ediliyor.

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