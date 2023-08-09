15 ülkeye ihraç ediliyor! Jeotermal bir serada klonlama yöntemiyle çoğaltıldı

Laboratuvarda genetik açıdan üstün performans gösteren materyallerle erik, kayısı, badem, şeftali, kiraz gibi meyve anaçları ürettiklerini aktaran Türen, bunların haricinde aşı gerektirmeyen mavi yemiş, ahududu, böğürtlen ve kivi ürünlerinin de bulunduğunu dile getirdi.

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Üretilen bitkilerin yaklaşık yüzde 60'ını bünyelerinde fidan olarak değerlendirdiklerini vurgulayan Türen, "Geri kalanları yurt içi ve dışında bulunan diğer üreticilere satmaktayız. 5 bin metrekare sera, jeotermal suyla ısınıyor. Serada ürettiğimiz bitkiler, Afyonkarahisar ve Bursa'nın İnegöl ilçesindeki arazilerde aşılanarak fidan formuna geldikten sonra yurt içi pazarının yanı sıra Azerbaycan, Özbekistan, Türkmenistan, Kazakistan, Tunus gibi ülkelere ihracat ediliyor." diye konuştu.