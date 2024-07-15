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YAŞAM
Eklenme tarihi: 15 Temmuz 2024 Pazartesi 13:25

15 Temmuz kahramanı Şehit Ömer Halisdemir! Kabrinde ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor

Fetullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında, Ankara'da Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda darbeci generali vurduktan sonra şehit edilen Piyade Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir'in, Niğde'nin Bor ilçesi Çukurkuyu beldesindeki kabrinde ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor.