1,5 metre çöken yol mahalleyi ikiye ayırdı

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Pazarcık ve Elbistan merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından 28 hanenin bulunduğu Göksun ilçesinin Salyan Mahallesi de ağır hasar aldı.

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Depremler sonucu mahallede 3'ünün dışında tüm evlerde büyük hasar meydana geldi. Mahallenin içinde ise arazi ve yollarda yarık, çökme ve yükselmeler oluştu.

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Mahalle içindeki yolun iki tarafı arasında genişliği yaklaşık 1 metre olan 1,5 metre civarında yükseklik farkı ortaya çıktı. Mahalle sakinleri, çökme oluşan yerlerde yolun diğer tarafına geçmek için ahşap merdivenler kullanıyor.

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Mahalle sakinlerinden Serkan Zor, AA muhabirine, 6 Şubat'ta meydana gelen ilk depremde mahallelerinin hasar görmediğini, asıl hasarın ikinci depremde meydana geldiğini söyledi.

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Mahallede 3 evin dışında kalanların tamamen yıkıldığını belirten Zor, "Yarıklar, yüzey kırıkları da depremden sonra oluştu. Bunların derinliği yaklaşık 3 metre. Mahallenin içinden geçiyor bunlar, mahallede bir yerden başka bir yere gitmek için merdiven dayamak gerekiyor. Ancak o şekilde geçebiliyoruz." dedi.

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Artçı sarsıntılar sonrası yarıkların bir kısmının toprakla dolduğunu anlatan Zor, mahallede can kaybı ise bulunmadığını dile getirdi.

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Mahalle sakinlerinin çadır ve konteynerlerde kaldığına işaret eden Zor, "Küçükbaş hayvanlarımız vardı 60 tane. Kırığın olduğu yerde hepsi enkaz altında kalıp öldü. Birçok evde büyükbaş hayvanlar vardı, sağ çıkardıklarımız 3-4 tane. Kalan hepsi öldü." ifadelerini kullandı.

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