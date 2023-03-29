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YAŞAM
Eklenme tarihi: 29 Mart 2023 Çarşamba 14:44

1,5 metre çöken yol mahalleyi ikiye ayırdı

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesine bağlı kırsal Salyan Mahallesi'nde 6 Şubat depremlerinde oluşan çökme sonucu, yolun iki tarafı arasında 1,5 metre civarında yükseklik farkı meydana geldi.

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