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YAŞAM
Eklenme tarihi: 1 Haziran 2024 Cumartesi 13:52

13 yıldır ehliyet alamıyor! 18 kez sınava girdi

Hatay'da yaşayan Abdurrahman Çelik, 13 yıldır ehliyet alabilme hayaliyle girdiği 18 sınavdan da başarısız sonuç aldı. Tüm çabalarına rağmen başarılı olamayan Çelik, 'Gece gündüz çalışıyorum ama olmuyor' diyerek duygularını dile getirdi.

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