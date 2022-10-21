11'inci yüzyıldan duvar resimleri ortaya çıktı! Aziz Nikolaos Anıt Müzesi'nde heyecanlandıran keşif

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Antalya'nın Demre ilçesinde 'Noel Baba' olarak bilinen Aziz Nikolaos'ın anıt müzesinde Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca yürütülen restorasyon ve çevre düzenlemesi projesiyle, yapıdaki duvar resimleri temizlenip, sağlamlaştırılıyor.

Anıt müzedeki çalışmalarda, 11'inci yüzyıldan yeni duvar resimleri ortaya çıkarıldı.

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Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca, Demre ilçesinde bulunan Ortodoks dünyasının kutsal mekanlarından Aziz Nikolaos Anıt Müzesi'nde restorasyon ve çevre düzenlemesi çalışması devam ediyor.

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Çalışmalar kapsamında müzedeki 11'inci ve 12'nci yüzyıldan kalma duvar resimlerinin belgeleme ve konservasyon çalışmaları sürüyor. Demre Likya Uygarlıkları Müzesi Müdürlüğü denetiminde Yüksek Restoratör-Konservatör Kültür Varlıkları Koruma Uzmanı Uğur Yalçınkaya başkanlığındaki 3 kişilik ekip tarafından yürütülen çalışmalarda, duvar resimlerini oluşturan özgün malzemeler ve bozulmalarına yönelik ileri tekniklerde bilimsel analizleri yapılıyor.

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TÜM DUVAR RESİMLERİ DİJİTALLEŞTİRİLDİ

Çalışmalar hakkında bilgi veren Uğur Yalçınkaya, "Tüm duvar resimleri, iskelelerle yaklaşılarak yakından incelendi, paftalara aktarıldı, dijitalleştirildi. Elde edilen bilgilerde, duvar resimlerinin Orta Çağ'da kireç esaslı sıvalar üzerine mineral pigmentler kullanılarak, 'Secco' (kuru sıva üzerine resim yapma) tekniği ile yapıldığı tespit edildi" ifadelerini kullandı.

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SAĞLAMLAŞTIRMA YAPILIYOR

Duvar resimlerindeki bozulmalar ve nedenlerinin tespit edildiğini aktaran Yalçınkaya, duvar resimlerini oluşturan unsurlardan sıva ve boyalar, özel malzemeler enjekte edilerek, resimlerin sağlamlaştırıldığını belirtti.

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Resimlerin daha görünür ve anlaşılır hale gelmesi için resimler üzerinde yapılan konservasyon çalışmaları yapılıyor.