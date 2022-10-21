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YAŞAM
Eklenme tarihi: 21 Ekim 2022 Cuma 11:23

11'inci yüzyıldan duvar resimleri ortaya çıktı! Aziz Nikolaos Anıt Müzesi'nde heyecanlandıran keşif

'Noel Baba' olarak bilinen Aziz Nikolaos'ın anıt müzesinde yapılan yeni çalışmalarda 11'inci yüzyıldan yeni duvar resimleri ortaya çıkarıldı.

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