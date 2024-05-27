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YAŞAM
Eklenme tarihi: 27 Mayıs 2024 Pazartesi 13:26

116 günlük yaşam mücadelesini kazandı! Solunum yetmezliğine kök hücre tedavisiyle çözüm bulundu

Trabzon'da 25 haftalık dünyaya gelen Metin Alp bebek, yenidoğan yoğun bakım ünitesinde verdiği 116 günlük yaşam mücadelesini kök hücre tedavisi sayesinde kazandı.

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