110 yıllık aile mesleği! Priştine'den İstanbul'a zamanın bekçiliğini yapıyorlar

O yıllarda alışverişlerin, dil, din ya da ırk fark etmeksizin tamamen güvene dayalı ticaret anlayışıyla yapıldığını anlatan Aydınoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:





"Bugün Beyoğlu'na bakın. Şurada bir esnafa 'Boğazıma bir şey takıldı, su verir misin?' desek, suyun parasını almaya kalkar. İnsani değerlerimizi, vicdanımızı kaybettik. Ne yazık ki böyle bir dönemdeyiz. Kesinlikle ve kesinlikle insan kalitesi değişti. Bunun en önemli sebeplerinden biri de İstanbul'un dinamik kozmopolit yapısı. Göç de burada önemli bir faktör. Göç kaçınılmaz bir gerçek. Nasıl ki bizim insanlarımız Batı'ya göç ediyorsa, bizim ülkemiz de aynı şekilde göç alan bir ülke ancak göçte değerlerimize entegre olabilecek insanları almalıyız ki hiç kimsenin hayatı etkilenmesin."