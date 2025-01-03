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YAŞAM
Eklenme tarihi: 3 Ocak 2025 Cuma 14:07 |

110 yıllık aile mesleği! Priştine'den İstanbul'a zamanın bekçiliğini yapıyorlar

Ailesi 1963'te Kosova'nın Priştine şehrinden İstanbul'un Fatih ilçesine bağlı Samatya semtine göç eden Aydın Aydınoğlu, olan saat tamirciliğini üçüncü kuşak olarak sürdürmeye devam ediyor.

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