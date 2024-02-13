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YAŞAM
Eklenme tarihi: 13 Şubat 2024 Salı 14:15

102 yaşında 5 çocuğu 55 torunu var! Uzun yaşamın sırrını anlattı

Konya'da yaşayan 102 yaşındaki Hasan Yaşar, 5 çocuğu ve 55 torunu ile hayatını sürdürüyor. Birçok işini kendi yapan Yaşar, hayat hikayesini ve uzun yaşamın sırrını anlattı.

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