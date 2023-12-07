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YAŞAM
Eklenme tarihi: 7 Aralık 2023 Perşembe 12:37

102 bin lira ve 50 gram altınını dolandırıcılara kaptırdı! Evlenmek isteyen şahıs hayatının şokunu yaşadı

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde evlenmek isteyen şahıs, 102 bin lirası ve 50 gram altınını dolandırıcılara kaptırdı. Şikayet üzerine çalışma başlatan polis, şüpheliyi yakaladı.

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