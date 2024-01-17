100 kilodan 10 kilo çıkıyor! Bir asırdır bu yöntemi kullanıyorlar

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Bilecik'in Başköy, Küplü ve Bekdemir köylüleri, yılda 700-800 ton cennet hurması hasadı yaparak geçimlerini sağlıyor.

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Köylüler, satıcının beğenmediği, atık durumdaki hurmalardan pekmez yapılıyor.

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Cennet Hurması Pekmezi Nasıl Yapılır, Tarifi?

Beş kuşaktır bu köyde hurma pekmezi yapıldığı anlatan hurma üreticisi Hülya Dinçsoy, "Hurmaları hamken koyuyoruz. Yıkadıktan sonra kazana koyduğumuzda 5-6 saatte köpüğünü kestiriyoruz. Ertesi gün suyunu sıktığımız hurmalarımızı yine 7-8 saat kazanda kaynatıyoruz. "

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"Bu pekmezin içinde hiçbir katkı maddesi yoktur; şeker, nişasta hiçbir şey yok, sadece hurma. Bizim büyüklerimiz onlarca yıldır pekmez yapıyor. Ama bir asra yaklaşan tarihçesi daha da eski. 100 kilodan 10 kilo kadar hurma pekmezi elde ediyoruz" dedi.

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"Bilecik hurmanın anavatanı haline geldi"

Bilecik İl Kültür Turizm Müdürü Serkan Bircan, Bilecik'in hurmanın anavatanı haline gelmiş durumda olduğunu anlattı. Bircan, "Bilecik merkeze bağlı Başköy, Küplü ve Bekdemir köylerinde yılda 700-800 ton cennet hurması hasadı yapıldığı anlatarak, "Cennet hurması, toplanması gerçekleştirildiğinden itibaren belli aşamalardan geçiyor. Bunun 3 aşamalarından birisi şuan yanımızda bulunan pekmez yapımı. Hurmadan pekmez yapımı gerçekleştiriyoruz. Onun haricinde hurma kurusu ve yaş sebze olarak da bu anlamda hurmanın çeşitli versiyonlarının satışı gerçekleşmektedir. Hurma pekmezimizi köyümüzde yaşayan girişimci kadınların kurduğu 'Yeşeren Doğal Ürünler' platformu üretiyor. Girişimcilerinin hazırlamış olduğu ürünlerimiz birçok ilimize ve yurt dışına pazarlanıyor" dedi.

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Trabzon (Cennet) hurmasının faydaları neler?

Yüksek antioksidan katein ve gallokatein maddeleri içerdiğinden vücutta dolaşan serbest radikalli hücrelerin kanserli tümörlere dönüşmesini önler. Bunun yanı sıra sağlıklı hücre sayısını artırarak vücudun direncini artırır.

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Meyveler arasında askorbik asit bakımından zengin olan Trabzon hurması vücudun ihtiyacı olan C vitaminin yüzde 75'ini karşılar. Bu madde sayesinde bağışıklığı artırır. Viral enfeksiyonlar ve toksinlere karşı vücuda savunma kalkanı oluşturur. Aynı zamanda beyaz kan hücrelerinin çoğalmasını destekler.

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Günlük lif ihtiyacının yüzde 30'unu karşılar. Metabolizmanın iyi çalışmasını sağlarken sindirimi kolaylaştırır. Bir Trabzon hurması 100 kaloridir. Bu yüzden diyet listelerine de eklenmesi gereken meyveler arasındadır. Kronik rahatsızlığı olmayanlar günde bir tane Trabzon hurması tüketerek sindirim problemlerini düzenler.

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Özellikle gastrit, ülser gibi rahatsızlıklar için uzmanlar kabuğunun soyularak tüketilmesi gerektiğini vurguluyor. Bağırsak florasındaki bakterileri dengeleyerek kabızlık şikayetine karşı da doğal çözüm sağlar.

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Trabzon hurması beta-karoten, lutein, likopen ve A vitamini bakımından zengin olduğundan bu rahatsızlıkların erken yaşanmasını önler. Aynı zamanda kriptoksin maddesi yorgunluk, stres, depresyon ve göz rahatsızlığı gibi durumları azaltmada etkilidir.

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Damarların genişlemesini sağlayarak kan basıncını dengeler. Böylece yüksek tansiyon ve kalp rahatsızlıklarının yaşanmasını azaltır.