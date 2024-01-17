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YAŞAM
Eklenme tarihi: 17 Ocak 2024 Çarşamba 14:44

100 kilodan 10 kilo çıkıyor! Bir asırdır bu yöntemi kullanıyorlar

Bilecik'in Başköy, Küplü ve Bekdemir köylüleri, yaklaşık bir asırdır atalarından b güne kadar gelen aynı yöntemle hurma pekmezi yapmaya devam ediyor.

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