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YAŞAM
Eklenme tarihi: 22 Temmuz 2024 Pazartesi 09:50

100 bin TL cezası var! Değerli sanılarak avlanıyor ama...

Bingöl Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü Başkanı Dr. Öğretim Görevlisi Mustafa İlçin, gergedan böceğinin değerli sanılarak avlandığını, ancak bu böceğin maddi bir değeri olmadığını ve avlanmasının 100 bin TL cezası olduğunu belirtti.