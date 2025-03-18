10 yaşında çırak olarak başladı! Arızalı gramofonlara ses veriyor

Kırıkcı, bazı plak çalarların tamirinin 3 gün sürdüğünü ifade ederek, şöyle konuştu:





"Gerekli alet ve makinelerim var, sıfırdan gramofon yapabilirim. Tamir ettiklerimin arasında 100-150 yıllık gramofonlar var. Gramofon tamirciliği unutulmak üzere olan bir meslek. Zevkle yaptığım için bırakmayı düşünmüyor, ölene kadar sürdürmek istiyorum."