Haberler
  • venuslogo
  • Mor Papatya Haberleri
  • Akşam TV
  • Spor Haberleri
  • Canlı Yayın
  • $36,6585
  • 40,0302
  • 3571.21

Foto Galeri

YAŞAM
Eklenme tarihi: 18 Mart 2025 Salı 14:53 |

10 yaşında çırak olarak başladı! Arızalı gramofonlara ses veriyor

Babasından öğrendiği gramofon tamirciliğini sürdüren 80 yaşındaki Ekrem Kırıkcı, ikinci evi olarak gördüğü atölyesinde arızalı plak çalarları yeniden çalışır duruma getiriyor.

Copyright 2025
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.