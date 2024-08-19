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YAŞAM
Eklenme tarihi: 19 Ağustos 2024 Pazartesi 16:22

10 ülkeye ihraç ediliyor! Erciyes'in eteklerinde domatesler kurutulmaya başladı

Erciyes Dağı'nın eteklerindeki Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde 5 bin dekar alanda hasat edilen domatesler, kurutularak 10 ülkeye ihraç ediliyor. Yeşilhisar ilçesinde yaklaşık 5 bin dekar alanda domates üretimi yapılıyor. İlçede yetişen domatesler, dolgunluğu ve aroması ile özellikle Avrupa'daki pizza üreticileri tarafından ilgi görüyor.