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YAŞAM
Eklenme tarihi: 6 Şubat 2024 Salı 13:07

10 dakika için 690 TL ceza! Trafik polislerinin ‘şok' uygulamasına yakalandı

Antalya'da bulvara 20 metrelik ters yönden çıkmak ve akşam işe gitmeden 3 dakika daha uyumak isteyen genç, denetim yapan trafik polislerinin ‘şok' uygulamasına yakalandı.

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