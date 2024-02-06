10 dakika için 690 TL ceza! Trafik polislerinin ‘şok' uygulamasına yakalandı

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Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde, yaklaşık 20 metre uzunluğundaki yolun bulvar çıkış yönündeki karşılıklı 'girişi olmayan yol' levhasını dikkate almayan sürücüler, trafik cezalarından kaçamadı.

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Trafik polisleri tarafından durdurulan çok sayıda araca trafik levhalarına uymamak, ehliyetsiz trafiğe çıkmak, ruhsat bulundurmamak ve muayenesiz araç kullanmaktan cezai işlem uygulandı.

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"690 lira çoğu insanın günlük kazancı" Polis ekiplerinin ceza yazdığı sürücülerden Sadıkcan Sarıkaya, "Daha önce birçok ceza yedim, uyarı levhalarını da gördüm aslında ama belki polis yoktur diye geçeyim dedim. Baktım araba gelmiyor, geçsem bir şey olmaz dedim ama ceza yedim.

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Burada sürekli polislerin olduğunu biliyorum, göz ucuyla baktım ama kimseyi göremedim, bundan sonra ters şeritten bir daha geçmem. Akşam işe gitmeden biraz uyuyayım diye acele etmiştim. Arkadaşlar hepinize söylüyorum; işe bile geç kalsanız, 3 dakika fazla da uyusanız hiçbir artısı olmuyor ama 690 TL çoğu insanın günlük kazancı" dedi.

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"İlk defa cüzdanımı evde unuttum, onda da ceza yedim"

Telefondaki navigasyonun yönlendirmesi sebebiyle ters yöne girdiğini ifade eden Ceyhun Saydam, "İlk defa cüzdanını evde unuttum ve onda da ceza yedim. Ters yol levhasını gördüm ama harita uygulaması kullanıyordum, onun bu yolu göstermesi sebebiyle ceza yedim. Ehliyet ve ruhsatı yanımda bulundurmamak, trafik levhalarına uymamak sebebiyle 2 bin 196 TL ceza yedim" diye konuştu.