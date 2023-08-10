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YAŞAM
Eklenme tarihi: 10 Ağustos 2023 Perşembe 14:17

10 Ağustos 'Dünya Aslan Günü'

Vahşi yaşam film yapımcıları Dereck and Beverly Joubert, National Geographic ile birlikte Uluslararası Doğayı Koruma Birliği'nin (IUCN) 'Tehdit Altındaki Türler Kırmızı Listesi'ne aldığı aslanların azalan popülasyonuna dikkati çekmek için 2013'te 10 Ağustos'u Dünya Aslan Günü ilan etti.

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