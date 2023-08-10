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Vahşi yaşam film yapımcıları Dereck and Beverly Joubert, National Geographic ile birlikte Uluslararası Doğayı Koruma Birliği'nin (IUCN) "Tehdit Altındaki Türler Kırmızı Listesi"ne aldığı aslanların azalan popülasyonuna dikkati çekmek için 2013'te 10 Ağustos'u Dünya Aslan Günü ilan etti.

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anthera leo olarak adlandırılan aslanlar Panthera cinsindeki büyük kedilerden biridir ve kedigiller ailesinin bir üyesidir.

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Aslanlar, büyük bedenleri ve ağır, parlak yeleleri, sıra dışı avlanmaları nedeniyle 'Ormanın Kralları' olarak adlandırılır.

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Bir zamanlar Afrika, Asya ve Avrupa'nın her yerinde görülen aslanlar bugün Güney Afrika Cumhuriyeti, Tanzanya, Kenya, Botsvana ve Zimbabve gibi Afrika ülkelerinde yaşıyor.

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Asya aslanı ise artık yalnızca Batı Hindistan'ın Gucerat kentindeki Gir Ulusal Parkı içinde ve çevresinde hayatta kalabiliyor.

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IUCN'nin 2022'deki verilerine göre, son 20 yılda aslan nüfusu yüzde 43 oranında azaldı.

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Ana habitatları olan savanların insan baskısı altında olması ve kaçak avcılığın devam etmesi aslanların popülasyonunu etkileyen en önemli faktörlerdendir.

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İzmir Fuarı Hayvanat Bahçesi'ndeki yavru aslanlar.

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10 Ağustos Dünya Aslan Günü dolayısıyla Kenya'nın 'Masai Mara'' doğal yaşam bölgesindeki aslanlar görüntülendi.

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