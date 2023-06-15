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YAŞAM
Eklenme tarihi: 15 Haziran 2023 Perşembe 16:36

1 ton 600 kiloyu aşan kurbanlık boğa alıcısını bekliyor

Sivas'ta, Kurban Bayramı öncesinde ağırlığı 1 ton 600 kilogramı aşan boğa, 250 bin liradan satışa çıkarıldı.

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