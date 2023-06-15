1 ton 600 kiloyu aşan kurbanlık boğa alıcısını bekliyor

Firmanın yetkilisi Onur Yıldız, AA muhabirine, bu tür büyüklüğe ulaşan bir tosunu ilk defa yetiştirdiklerini söyledi.

Tosunun dikkat çekici olduğunu belirten Yıldız, "Tosunumuz 4 yaşında ve 3 yıldır bizde. Günlük 9-10 kilogram kuru yem, samanla beraber 13-14 kilogram yem yiyor. Bir çocuğa bakarcasına besleyerek bugünlere getirdik." dedi.

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Boğanın kantara sığmadığından tartısını tam olarak yapamadıklarını tahmini 1 ton 600 ile 1 ton 700 kilogram aralığında olduğunu dile getiren Yıldız, "Normal piyasadaki tosunların neredeyse iki katı. Böyle bir tosun binde bir gelir. Sivas'ta değil, Türkiye'de rakibinin olmadığını düşünüyoruz." diye konuştu.