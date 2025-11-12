Yaprak Dökümü'ndeki o sahnenin sırrı yıllar sonra ortaya çıktı! Meğer Gökçe Bahadır...

Reşat Nuri Güntekin'in aynı adlı romanından uyarlanan Yaprak Dökümü, üzerinden yıllar geçmesine rağmen halen ilgiyle takip ediliyor. O dönem dizide rol alan isimlerden birisi, Gökçe Bahadır'dı.<br><p>Leyla karakterini oynayan Bahadır, dizide çok konuşulan pek çok sahnede rol almıştı. 'Benim ne suçum' var da onlardan birisiydi. O sahneyle ilgili gerçek, yıllar sonra ortaya çıktı.</p><br><b><font color="#0000ff">GÖKÇE BAHADIR O SAHNEYİ ANLATTI</font></b><br><p>Gökçe Bahadır, Leyla'nın kriz geçirdiği o sahnede, kapıyı vurduğu anlarda ölçüyü ayarlayamadığını ve evin kapısındaki pencerelerden elinin geçtiğini söyledi.</p><br><p>Bahadır, o sahnede herkesin meraklandığını ama kendisinin, elinin dahi kanamadığını anlattı.</p><br>