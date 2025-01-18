Urfalı İbrahim Tatlıses'in bilinmeyen yüzü! Meğer lahmacun zinciri ile...

İbrahim Tatlıses, hem sesiyle hem de ticari zekasıyla büyük bir servet inşa etti. Urfa'nın bir mağarasında dünyaya gelen İbo, günümüzde milyonlarca dolarlık servet ve iş imparatorluğu kurarak Türkiye'nin en zengin sanatçılarından biri haline geldi. Peki, İbrahim Tatlıses Türkiye'nin en ünlü türkücüsü olmayı nasıl başardı?
İbrahim Tatlıses'in hayatı, zorluklarla doluydu. Annesi mağarada doğurduğunda, babası hapisteydi. Yedi kardeşiyle birlikte, çocukluğundan itibaren çalışmak zorunda kalan Tatlıses, işporta ve inşaatlarda soğuk demir ustalığı yaptı. Ancak müzikten hiç vazgeçmedi ve zamanla çevre köylerde tanınmaya başladı.
Urfa'nın sıra gecelerinde sahne almaya başladıktan sonra, Adana'da bir sinemacının desteğiyle müzik kariyerinde önemli bir adım attı.
Şans onun yanındaydı ve o da bu fırsatları akıllıca değerlendirerek kariyerine yön verdi. Sadece müzikle kalmayıp, film sektörüne de adım attı ve Yeşilçam yapımcıları ona reklam ve film tekliflerinde bulundu.
Tatlıses, ticaret dünyasında sayısız iş bağlantısı kurarak adeta kendi imparatorluğunu kurmayı başardı.
Bir deterjan firması ona astronomik bir ücretle reklam teklifi sundu fakat Tatlıses, teklifi geri çevirerek "Lastik reklamı olsa olurdu" diyerek medyada büyük bir ses getirdi. Ardından, oynadığı araç reklamındaki sloganıyla büyük bir başarı yakaladı.