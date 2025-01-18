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VENÜS
Eklenme tarihi: 18 Ocak 2025 Cumartesi 15:51 |

Urfalı İbrahim Tatlıses'in bilinmeyen yüzü! Meğer lahmacun zinciri ile...

Urfa'nın bir mağarasında doğan İbrahim Tatlıses, müzik kariyerinin yanı sıra ticari zekasıyla da büyük bir servet inşa etti. Otobüs firmalarından lahmacun zincirlerine kadar birçok alanda yatırımlar yapan Tatlıses, Türkiye'nin en güçlü sanatçılarından biri haline geldi. Peki, İbrahim Tatlıses Türkiye'nin en ünlü türkücüsü olmayı nasıl başardı? İşte detaylar...

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