Urfalı İbrahim Tatlıses'in bilinmeyen yüzü! Meğer lahmacun zinciri ile...

İbrahim Tatlıses, hem sesiyle hem de ticari zekasıyla büyük bir servet inşa etti. Urfa'nın bir mağarasında dünyaya gelen İbo, günümüzde milyonlarca dolarlık servet ve iş imparatorluğu kurarak Türkiye'nin en zengin sanatçılarından biri haline geldi. Peki, İbrahim Tatlıses Türkiye'nin en ünlü türkücüsü olmayı nasıl başardı?