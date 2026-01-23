Haberler
Eklenme tarihi: 23 Ocak 2026 Cuma 15:39

Ünlülerin servet haritası ortaya çıktı! Resmen emlak yarışındalar

Sanat dünyasının önde gelen isimleri, kazançlarını yalnızca sahne ve ekranlarla sınırlı tutmuyor. Gayrimenkul yatırımlarıyla dikkat çeken ünlü isimler, yurt içi ve yurt dışında oluşturdukları geniş emlak portföyleriyle öne çıkıyor. İstanbul'dan Bodrum'a, Londra'dan Miami'ye uzanan yatırımlar, ünlülerin servet haritasını gözler önüne seriyor.

