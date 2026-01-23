Ünlülerin servet haritası ortaya çıktı! Resmen emlak yarışındalar

Sanat dünyasının parlayan yıldızları sadece sahnelerde değil, gayrimenkul yatırımlarında da adlarından söz ettiriyor. Kimi kazandığı her kuruşu toprağa yatırıyor, kimi yurt içinde ve dışında emlak portföyünü genişletiyor. Türkiye'de ünlüler arasında emlak yatırımlarıyla öne çıkan isimlerin listesi dikkat çekici detaylarla dolu.Listenin zirvesinde yer alan isim, İstanbul başta olmak üzere Bodrum, Londra ve Miami'de çeşitli mülklerin sahibi olan Seda Sayan. 30 daire, çok sayıda dükkan ve üç Bodrum villasına sahip olan Sayan'ın, aylık kira gelirinin 2,5 milyon lirayı bulduğu konuşuluyor.
Seda Sayan'ı yakından takip eden bir diğer isim ise Hülya Avşar. Sarıyer'deki köşkü, Ayvalık'taki yazlığı, Tarabya, Etiler ve Londra'daki daireleriyle geniş bir emlak yelpazesine sahip olan Avşar'ın, Riva'da 900 dönümlük arazisinin de olduğu iddia ediliyor. Toplam mal varlığının ise 30 milyar lirayı geçtiği belirtiliyor.
Listenin üçüncü sırasında ise İbrahim Tatlıses var. Tatlıses, İstanbul'da iki villa ve üç daireye, Bodrum'da 48 daireli bir aparta ve 26 odalı bir otele sahip. Kuşadası'nda bir oteli, İzmir ve Şanlıurfa'da da çok sayıda gayrimenkulü bulunan Tatlıses'in ayrıca geniş araç filosu ve turizm yatırımları da mevcut.
Dördüncü sıradaki Necati Şaşmaz ise rezidans dairelerden arsalara, süpermarketlerden onlarca daireye kadar uzanan farklı alanlara yatırım yapmış durumda. Özellikle Ataşehir ve Bomonti'deki taşınmazlarıyla dikkat çeken Şaşmaz, gayrimenkul yatırımıyla uzun vadeli kazanca odaklanan isimlerden.