Ünlülerin servet haritası ortaya çıktı! Resmen emlak yarışındalar

Sanat dünyasının parlayan yıldızları sadece sahnelerde değil, gayrimenkul yatırımlarında da adlarından söz ettiriyor. Kimi kazandığı her kuruşu toprağa yatırıyor, kimi yurt içinde ve dışında emlak portföyünü genişletiyor. Türkiye'de ünlüler arasında emlak yatırımlarıyla öne çıkan isimlerin listesi dikkat çekici detaylarla dolu.Listenin zirvesinde yer alan isim, İstanbul başta olmak üzere Bodrum, Londra ve Miami'de çeşitli mülklerin sahibi olan Seda Sayan. 30 daire, çok sayıda dükkan ve üç Bodrum villasına sahip olan Sayan'ın, aylık kira gelirinin 2,5 milyon lirayı bulduğu konuşuluyor.