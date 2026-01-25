Tuğyan Ülkem Gülter'in eski nişanlısı Kervan E. sessizliğini bozdu! Gözaltı sonrası serbest kalmıştı

Cinayetin nedeni olarak gösterilen eski nişanlısı Kervan E, ifadesine başvurulmak üzere Yalova Adliyesi'ne çağrılmış, "kasten öldürmeye azmettirme" suçlamasıyla gözaltına alınan Kervan E., savcılık ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece adli kontrol kararıyla serbest bırakılmıştı. Ayrıca yurtdışı çıkış yasağı kararı verilmişti.
Kervan E., yaşananların ardından sosyal medya hesabından bir açıklamada bulundu. Soruşturması devam eden ve kısıtlılık kararı bulunan dosya kapsamında, kamuoyuna yansıyan bazı açıklamalar ve değerlendirmeler üzerine bilgilendirme yapılması zarureti doğduğunu belirten Kervan E. açıklamasında, şu ifadelere yer verdi: