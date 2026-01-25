Haberler
Foto Galeri

VENÜS
Eklenme tarihi: 25 Ocak 2026 Pazar 11:34

Tuğyan Ülkem Gülter'in eski nişanlısı Kervan E. sessizliğini bozdu! Gözaltı sonrası serbest kalmıştı

Şarkıcı Güllü'nün ölümüne ilişkin soruşturma sürüyor. Son olarak; kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in eski nişanlısı Kervan E. gözaltına alınmış, savcılık ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece adli kontrol kararıyla serbest bırakılmıştı. Ayrıca yurtdışı çıkış yasağı kararı verilmişti. Kervan E.'den sosyal medya üzerinden, açıklama geldi.

