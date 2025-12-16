Şarkı söyle serveti kap! Ünlü isimlerin yılbaşı konser ücretleri dudak uçuklatıyor

<p><b>TARKAN</b></p><p>Bu yılın en yüksek sahne ücretini 25 milyon 548 bin lira ile Kıbrıs'ta sahne alacak Megastar Tarkan alıyor.</p><br><p><b>SİBEL CAN</b></p><p>Kıbrıs'ta yılbaşına girecek olan Sibel Can, 12 milyon 800 bin lira alacak.</p><br><p><b>EBRU GÜNDEŞ</b></p><p>Yine Kıbrıs'ta sahne alan bir isim de Ebru Gündeş oldu. Gündeş, 10 milyon lira alacak.</p><br><p><b>YILDIZ TİLBE</b></p><p>Gürcistan'da sahne alacak olan Yıldız Tilbe, 10 milyon lira kazanacak.</p><br><p><b>SERKAN KAYA</b></p><p>Aynı şekilde Kıbrıs'ta sahne alacak isimlerden birisi de Serkan Kaya oldu. Kaya, 8 milyon 516 bin lira kazanacak.</p><br><p><b>ÖZCAN DENİZ</b></p><p>Özcan Deniz, Kıbrıs'ta sahne alacak isimlerin arasında katıldı. Deniz, 8 milyon lira kazanacak.</p><br><p>HADİSE</p><p>Kıbrıs'ta sahneye çıkacak olan bir başka isimse Hadise olacak. Hadise de 7 milyon lira alacak.</p><br>