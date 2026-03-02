'Melek Zübeyde listeyi gözümün önünde hazırladı...' İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak'tan olay açıklamalar!

"BABAMA ASLA KUMANDA FIRLATMADIM"





İbrahim Tatlıses kızı Dilan Çıtak'ın kendisine kumanda fırlattığını söylemiş ve konu, yargıya taşınmıştı. Konu hakkında sessizliğini bozan şarkıcı, olayı şu sözlerle anlattı:





"Asla, öyle bir şey olamaz. Özellikle babam olduğu için değil, bir insana karşı böyle bir şey olamaz, kendimi savunacağım bir şey yapmadığı sürece. Orada yapılan ve söylenen şey, çok bariz bir şeydi. Ben kendisiyle konuşmak istedim, sonuçta bu kişi benim babam. Konuşmak istediğimi söyledim, masada başka kişiler de vardı. 'Babamla bir tek konuşabilir miyim' dedim, beyefendi kalktı ama yanındaki çalışan hanımefendi kalkmadı bir türlü. Kalkar mısınız diye rica ettim, İbrahim Bey de hanımefendinin kolunu tutup 'gitmeyecek, ne konuşacaksan burada konuş' dedi. Ben de bir kız çocuğu olarak tepki verdim. Masaya vurdum, vurunca masadaki pet şişe kızın üzerine döküldü. Bu manipüle edilerek, 'İbrahim Bey kumanda fırlatıldı size, böyle söyleyin' diyerek, bir kumanda olayına döndürdüler işi."