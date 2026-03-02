Haberler
Foto Galeri

VENÜS
Eklenme tarihi: 2 Mart 2026 Pazartesi 13:06

'Melek Zübeyde listeyi gözümün önünde hazırladı...' İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak'tan olay açıklamalar!

İbrahim Tatlıses kızı Dilan Çıtak ve oğlu Ahmet Tatlıses ile bir süredir görüşmüyor. Tatlıses son olarak kızı ve oğlu için, 'Bir sandalye bile bırakmayacağım' açıklamasını yapmıştı. Sessizliğini bozan Dilan Çıtak; kız kardeşi Melek Zübeyde hakkında, çarpıcı bir iddiada bulundu.

