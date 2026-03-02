'Melek Zübeyde listeyi gözümün önünde hazırladı...' İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak'tan olay açıklamalar!

Şarkıcı Dilan Çıtak, Cumartesi Sürprizi adlı programda, babası İbrahim Tatlıses ve ailesi hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. "İbrahim Tatlıses'e değil, sadece onun bana olan tavrına ve düşüncelerine karşıyım." diyen Çıtak, "Babamı gönül olarak affettim ama fani dünyada, onu affetmeme fırsat tanımıyor. Kendisinin sürekli bir şekilde gündeme yeniden bu haberlerle geliyor olması, benim mesleki kariyerime zarar vermesinden dolayı rahatsızlık duyup, affetmekle ilgili sıkıntılar yaşıyorum tabii ki. İçimde de sönmüyor o ateş bir zaman sonra." ifadelerini kullandı.
"BABAMA ASLA KUMANDA FIRLATMADIM"
İbrahim Tatlıses kızı Dilan Çıtak'ın kendisine kumanda fırlattığını söylemiş ve konu, yargıya taşınmıştı. Konu hakkında sessizliğini bozan şarkıcı, olayı şu sözlerle anlattı:
"Asla, öyle bir şey olamaz. Özellikle babam olduğu için değil, bir insana karşı böyle bir şey olamaz, kendimi savunacağım bir şey yapmadığı sürece. Orada yapılan ve söylenen şey, çok bariz bir şeydi. Ben kendisiyle konuşmak istedim, sonuçta bu kişi benim babam. Konuşmak istediğimi söyledim, masada başka kişiler de vardı. 'Babamla bir tek konuşabilir miyim' dedim, beyefendi kalktı ama yanındaki çalışan hanımefendi kalkmadı bir türlü. Kalkar mısınız diye rica ettim, İbrahim Bey de hanımefendinin kolunu tutup 'gitmeyecek, ne konuşacaksan burada konuş' dedi. Ben de bir kız çocuğu olarak tepki verdim. Masaya vurdum, vurunca masadaki pet şişe kızın üzerine döküldü. Bu manipüle edilerek, 'İbrahim Bey kumanda fırlatıldı size, böyle söyleyin' diyerek, bir kumanda olayına döndürdüler işi."
Babasını özel günlerde aradığını, en son babalar gününde dahi aralarının bozuk olmasına rağmen, mesaj attığını söyledi.
"MELEK ZÜBEYDE LİSTEYİ GÖZÜMÜN ÖNÜNDE HAZIRLADI"
İbrahim Tatlıses'in oyuncu Perihan Savaş'tan dünyaya gelen kızı Melek Zübeyde'nin, babasının mal varlığı için liste hazırladığı ve Tatlıses'in, kızıyla bu olaydan sonra bir süre görüşmediği iddia edilmişti.
Çıtak, olayın yaşandığı anlarda evde olduğunu belirterek iddiayı doğruladı.
"Gözümüzün önünde liste çıkardı" diyen Çıtak, Melek Zübeyde'nin babalarına ne kadar malı mülkü olduğunu sorduğunu, Tatlıses'in de, "Ben daha ölmedim, sen neyin listesini yapıyorsun?" diye tepki gösterdiğini ve evden kovduğunu belirtti.
"REDDİ MİRAS YAPMAYACAĞIM"
Dilan Çıtak, "Reddi miras yapmayı düşünüyor musun?" sorusuna ise, "Reddi miras yapmayı neden düşüneyim ki, 30 yılımı neden çöpe atayım... Tabi ki benim de hakkım, asla böyle bir derdim yok. Miras haktır." karşılığını verdi.