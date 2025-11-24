Haberler
Eklenme tarihi: 24 Kasım 2025 Pazartesi 16:19

Kenan İmirzalıoğlu'lu A.B.İ.'den ilk afiş geldi! Bölüm başına servet kazanacak

Kenan İmirzalıoğlu'nun, bölüm başına rekor bir ücret alacağı konuşulan yeni dizisi A.B.İ.'den ilk afiş geldi. Dizide İmirzalıoğlu'nun partneri, Afra Saraçoğlu oldu.

