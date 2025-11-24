Kenan İmirzalıoğlu'lu A.B.İ.'den ilk afiş geldi! Bölüm başına servet kazanacak

<p><b>Kenan İmirzalıoğlu'nu yıllar sonra setlere döndüren A.B.İ. dizisinden ilk tanıtım yayımlandı.</b></p><br><p><b>Dizinin afişinde sadece başrol oyuncular Kenan İmirzalıoğlu ile Afra Saraçoğlu'na yer verildi. </b></p><br><b>Dizinin yayın tarihi içinse, yakında ifadesi kullanıldı. </b><br><p><b>BÖLÜM BAŞINA REKOR ÜCRET</b></p><p><b>Yıllar sonra dizi setlerine dönen Kenan İmirzalıoğlu'nun, yeni dizisi A.B.İ.'den bölüm başına 4.5 milyon lira ücret alacağı iddia edilmişti.</b></p><br><b>İşte A.B.İ. dizisinin tanıtım afişi!</b><br>