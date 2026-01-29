Haberler
Kemal Sunal'ın partneriydi! Yeşilçam yıldızından acı haber: 'Dayanacak gücüm kalmadı'

Yeşilçam sinemasında Kemal Sunal'la rol aldıkları filmlerle tanınan oyuncu Saadet Gürses, zor ve kötü günler geçiriyor. Maddi sıkıntılar içerisinde boğulan Gürses, yayımladığı videoyla 'dayanacak gücüm kalmadı' mesajını paylaştı. Oyuncunun son hali, sevenlerini üzdü.

