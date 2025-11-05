Haberler
Eklenme tarihi: 5 Kasım 2025 Çarşamba 07:18

'Kaygan parke' yalanından sonra dehşete düşüren bir gerçek daha... Güllü'ye oynanan oyun ortaya çıktı

Güllü'nün ölümünün ardından yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Geçtiğimiz gülerde Güllü'nün kaydığı ve düştüğü iddia edilen parkelerin kriminal incelenmesi sonucunda zeminde herhangi bir madde bulunmadı. Yaşanan gelişme üzerine şarkıcının, kan sonuçlarının yeniden incelendiği bir programda Güllü'nün kanında çıkan ilaca dikkat çekildi.

