Hep kahkahasıyla bilindi! Kibariye'nin hayatı, Yeşilçam filmlerini aratmıyor
'Kimbilir', 'Lafı Mı Olur', 'Ah İstanbul' şarkılarıyla başarı elde eden Kibariye, arabesk müziğin önemli isimlerinden biri olmuştu. Ekranda hep gülen yüzüyle yer alan Kibariye'nin hayatıysa, Yeşilçam filmlerini aratmıyor.
Şarkıcı Kibariye'nin hayat hikayesi, Yeşilçam filmlerini aratmıyor. Dokuz kardeşi olan ve ailesine maddi destek sağlayabilmek için çok küçük yaşta çalışmak zorunda kalan Kibariye'nin gerçek adı, Bahriye Tokmak.
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Pamuk ve tütün toplayıcılığı yaparak geçinmeye çalışan bir ailenin çocuğu olan şarkıcı, maddi zorluklar nedeniyle okula hiç başlayamadı.
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KİMBİLİR ŞARKISIYLA HAYATI DEĞİŞTİ
İlk evliliğini 1979 yılında yapan Kibariye, uğradığı ihanet nedeniyle 1996 yılında boşandı. Sanatçı halen evli olduğu Ali Küçükbalçık ile 1999 yılında evlendi. Çiftin, Birgül adını verdikleri bir kızları var.
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Şarkıcılığa memleketinde başlayan Kibariye, 1980'li yıllarda İzmir'de çalışmaya başladı. Keşfedilmesi üzerine İstanbul'da çalışmaya başlayan sanatçı, "Kimbilir" adlı şarkısıyla tanınıp üne kavuştu.