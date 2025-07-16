Hep kahkahasıyla bilindi! Kibariye'nin hayatı, Yeşilçam filmlerini aratmıyor

KİMBİLİR ŞARKISIYLA HAYATI DEĞİŞTİ

İlk evliliğini 1979 yılında yapan Kibariye, uğradığı ihanet nedeniyle 1996 yılında boşandı. Sanatçı halen evli olduğu Ali Küçükbalçık ile 1999 yılında evlendi. Çiftin, Birgül adını verdikleri bir kızları var.