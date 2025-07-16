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VENÜS
Eklenme tarihi: 16 Temmuz 2025 Çarşamba 16:46 |

Hep kahkahasıyla bilindi! Kibariye'nin hayatı, Yeşilçam filmlerini aratmıyor

'Kimbilir', 'Lafı Mı Olur', 'Ah İstanbul' şarkılarıyla başarı elde eden Kibariye, arabesk müziğin önemli isimlerinden biri olmuştu. Ekranda hep gülen yüzüyle yer alan Kibariye'nin hayatıysa, Yeşilçam filmlerini aratmıyor.

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