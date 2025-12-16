Haberler
VENÜS
Eklenme tarihi: 16 Aralık 2025 Salı 11:23 |

Güllü'nün o görüntüleri ağlattı: Meğer kızı Tuğyan'a hamileyken...

Şüpheli ölümüyle ilgili yapılan soruşturmada bir cinayete kurban gittiği ortaya çıkan şarkıcı Güllü'nün, henüz kızı Tuğyan Ülkem Gülter'e yeni hamileyken İbo Show'a katıldığı görüntüler, yıllar sonra yeniden gündem oldu. Şarkıcının kızı Gülter, soruşturmada annesini tasarlayarak kasten öldürme suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

