Güllü'nün o görüntüleri ağlattı: Meğer kızı Tuğyan'a hamileyken...
Şüpheli ölümüyle ilgili yapılan soruşturmada bir cinayete kurban gittiği ortaya çıkan şarkıcı Güllü'nün, henüz kızı Tuğyan Ülkem Gülter'e yeni hamileyken İbo Show'a katıldığı görüntüler, yıllar sonra yeniden gündem oldu. Şarkıcının kızı Gülter, soruşturmada annesini tasarlayarak kasten öldürme suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Güllü'nün ölümünde kızı Tuğyan Ülkem Gülter, tasarlayarak kasten öldürme suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Olayın yankıları halen sürerken, şarkıcının yıllar evvel kızına henüz yeni hamileyken İbo Show'a konuk olduğu görüntüler gündem oldu. İbrahim Tatlıses'in hamile olduğunu duyurduğu Güllü'nün, oldukça heyecanlı ve mutlu olduğu görülüyor.
Sosyal medyada ses getiren o an için birçok kişi, "İzlerken gözyaşımı tutamadım" yorumlarında bulundu.