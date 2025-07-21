Ferdi Tayfur'un oğlu sessizliğini bozdu! Timur Turanbayburt paylaşımıyla her şeyi ilan etti
Arabesk müziğin önemli isimlerinden Ferdi Tayfur'un büyük oğlu Timur Turanbayburt, sosyal medya hesabından özel hayatına dair paylaşımda bulundu. Yeni bir arkadaşlığa başladığını duyuran Turanbayburt, 'Kalbime hoş geldin' ifadesini kullandı.
Arabesk müziğin önemli isimlerinden sanatçı Ferdi Tayfur, 2 Ocak tarihinde vefat etmişti. Sanatçının büyük oğlu Timur Turanbayburt, yıllar sonra ilk kez babası Ferdi Tayfur'un cenaze töreninde görüntülenmişti.
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Ferdi Tayfur'un oğlu Timur Turanbayburt, bu kez özel hayatıyla gündem oldu. Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan Turanbayburt, hayatında birisi olduğunu açıkladı.
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Timur Turanbayburt paylaşımında, "Kalbime hoş geldin" ifadesini kullandı.