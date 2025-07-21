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VENÜS
Eklenme tarihi: 21 Temmuz 2025 Pazartesi 14:15 |

Ferdi Tayfur'un oğlu sessizliğini bozdu! Timur Turanbayburt paylaşımıyla her şeyi ilan etti

Arabesk müziğin önemli isimlerinden Ferdi Tayfur'un büyük oğlu Timur Turanbayburt, sosyal medya hesabından özel hayatına dair paylaşımda bulundu. Yeni bir arkadaşlığa başladığını duyuran Turanbayburt, 'Kalbime hoş geldin' ifadesini kullandı.

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