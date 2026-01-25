Haberler
Eklenme tarihi: 25 Ocak 2026 Pazar 17:48

Dilan barışmak istedi, Ahmet rest çekti! İbrahim Tatlıses'e oğlundan cevap geldi

İbrahim Tatlıses'in, 'Beni dolandırdılar. Mezarıma geldiklerinde yuh çeksinler' dediği iki çocuğundan Ahmet Tatlı, bir süredir görüşmediği babasının bu sözlerine cevap olarak yorumlanan bir paylaşımda bulundu. Tatlı, ''Herkes hata yapar ama hatanın bedelini evlada ödetmek, hiçbir gerekçeyle açıklanamaz' ifadesini kullandı. Dilan Çıtak'sa babası İbrahim Tatlıses için yaptığı, 'Büyüğüm olduğu için hastalıkta ve sağlıkta yanında olmak lazım' açıklamasıyla dikkat çekti.

