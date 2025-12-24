Cristiano Ronaldo, Georgina Rodriguez'i şımarttı! Böyle jest ne görüldü ne duyuldu...

Kariyerine Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'da devam eden futbolcu Cristiano Ronaldo, geçtiğimiz aylarda evlilik teklifinde bulunduğu nişanlısı Georgina Rodriguez'e yaptığı yeni jestle magazin gündemine bomba gibi düştü.
Kızıldeniz'in ortasında kıyıdan yaklaşık 16 mil açıkta bulunan Nujuma Adası'ndan iki özel villa satın alan Ronaldo, lüks gayrimenkulleri nişanlısına hediye etti.
Villalardan birinin üç yatak odalı olup aile konaklamasına uygun şekilde tasarlandığı, diğer villanın ise iki yatak odasından oluştuğu belirtiliyor. Ada genelinde golf sahası, seçkin restoranlar ve ayrıcalıklı sosyal alanlar yer alırken, önümüzdeki süreçte 11 yeni resortun daha hizmete girmesi hedefleniyor.