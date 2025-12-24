Haberler
  • venuslogo
  • Mor Papatya Haberleri
  • Akşam TV
  • Spor Haberleri
  • Canlı Yayın
  • $42,8531
  • 50,7567
  • 6192.9

Foto Galeri

VENÜS
Eklenme tarihi: 24 Aralık 2025 Çarşamba 07:27 |

Cristiano Ronaldo, Georgina Rodriguez'i şımarttı! Böyle jest ne görüldü ne duyuldu...

Cristiano Ronaldo, Georgina Rodriguez için kesenin ağzını açtı. Nişanlısı Georgina Rodriguez'e büyük bir jestte bulunan futbolcu Cristiano Ronaldo, Kızıldeniz'deki Nujuma Adası'ndan iki lüks villa satın alıp hediye etti.

Copyright 2025
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.