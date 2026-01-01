Bir zamanlar Emrah'la aşk yaşamıştı… Tayfun'un annesinden nispet gibi yılbaşı eğlencesi! Bakın son hali nasıl

Oğlu varlık içerisinde yokluk çeken Emrah'sa, gayrimenkul zengini oluşunun yanında yatırımlarıyla da ses getiriyor. Biri kız biri erkek iki çocuğu daha olan şarkıcı, yok saydığı Tayfun'u düğününde de yalnız bırakmıştı.
Emrah, 'Benim iki tane evladım var; Elyesa ve Eleysa. Onlar benim her şeyim. Hayatımın anlamları. Oğlum, kızım en güzel aşklarım onlar' karşılığını vererek, Tayfun'u çocuğu olarak dahi görmediğini ifade etmişti.
TAYFUN'UN ANNESİ YILLAR SONRA YILBAŞINDA ORTAYA ÇIKTI
Tayfun Erdoğan'ın annesi Ebru Çolak, yıllardır kameralardan uzak bir hayat sürdürüyor. Oğlu ve babası arasında devam eden süreç hakkında hiç konuşmayan Çolak, yılbaşı akşamında yaptığı sosyal medya paylaşımlarıyla ses getirdi.
Adeta nispet yapan Ebru Çolak, yeni yıla oğlu Tayfun ve gelini Eda ile girdi. Eda Erdoğan yılbaşı akşamında çekilen o fotoğrafları, "Ne zaman yaşam varsa, orada her zaman umut bulunuyor. Geçen yıl bize çok zor anlar yaşattı ama bu yeni yılın mutluluklar getireceğine inancım sonsuz. Mutlu yıllar" notuyla paylaştı.