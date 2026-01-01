Haberler
Foto Galeri

VENÜS
Eklenme tarihi: 1 Ocak 2026 Perşembe 17:44

Bir zamanlar Emrah'la aşk yaşamıştı… Tayfun'un annesinden nispet gibi yılbaşı eğlencesi! Bakın son hali nasıl

Şarkıcı Emrah'ın oğlu olarak görmeyip yok saydığı Tayfun, borçlarını ödeyebilmek için TikTok'ta yayın açıyor. Babasıyla yıllardır görüşmeyen Tayfun Erdoğan, annesi Ebru Çolak'la hiç kopmadı. Ekrandan uzak bir hayat sürdüren anne Ebru Çolak, yıllar sonra yılbaşı akşamında ortaya çıktı. Anne Ebru Çolak'ın son hali dikkat çekerken, yılbaşı sofrasından yapılan paylaşım ve mesajsa Emrah'a nispet olarak yorumlandı.

