Eklenme tarihi: 9 Eylül 2025 Salı 14:25 |

Bir kez daha final yapacak: Aşk-ı Memnu'nun sırrı yıllar sonra ortaya çıktı!

Halid Ziya Uşaklıgil'in aynı adlı romanından uyarlanan Aşk-ı Memnu, yıllar sonra bir kez daha final yapmaya hazırlanıyor. Sosyal medyanın en çok konuştuğu eski dizilerden olan Aşk-ı Memnu, orijinal hikayesiyle 1975 ve 2023 yıllarında da uyarlanmıştı. 2008 uyarlamasıyla ilgili bazı detaylarsa, yıllar sonra ortaya çıktı.

