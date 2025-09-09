Bir kez daha final yapacak: Aşk-ı Memnu'nun sırrı yıllar sonra ortaya çıktı!

Halid Ziya Uşaklıgil'in aynı adlı romanından uyarlanan Aşk-ı Memnu, yıllar sonra bir kez daha final yapmaya hazırlanıyor. Sosyal medyanın en çok konuştuğu eski dizilerden olan Aşk-ı Memnu, orijinal hikayesiyle 1975 ve 2023 yıllarında da uyarlanmıştı. 2008 uyarlamasıyla ilgili bazı detaylarsa, yıllar sonra ortaya çıktı.
Aynı şekilde Adnan rolü için de ilk düşünülen isim, Selçuk Yöntem'in konservatuvardan da hocası olan Cihan Ünal'dı. İddiaya göre; Ünal, rolü kabul etmedi. Böyle olunca teklif, Selçuk Yöntem'e götürüldü.