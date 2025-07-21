300 milyon dolar serveti var: Leonardo Dicaprio, denize sıfır evi için öyle bir bedel istedi ki!

<p>Hollywood'un Oscar ödüllü aktörlerinden, 300 milyon dolar servete sahip olduğu bilinen Leonardo Dicaprio, ABD Los Angeles'de bulunan evini satışa çıkardı. </p><br>2021 yılında 13,75 milyon dolara satın aldığı denize sıfır konumdaki evini gözden çıkaran aktör, mülkü için 23 milyon dolar istiyor.<br>Dicaprio, fiyatı pahalı bulanlara evini gezip görme fırsatı da sundu. Pasifik sahil yolunda olan evin aylık kira değeri, 65 bin dolar olarak açıklandı. Aktör, evi kiraya verebileceğini de belirtti. <br>