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VENÜS
Eklenme tarihi: 21 Temmuz 2025 Pazartesi 17:20 |

300 milyon dolar serveti var: Leonardo Dicaprio, denize sıfır evi için öyle bir bedel istedi ki!

Oscar ödüllü aktör Leonardo Dicaprio, ABD'de bulunan denize sıfır evini satışa çıkardı. Dicaprio, denize sıfır konumdaki evi için 23 milyon dolar istiyor.

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