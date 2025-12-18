2025 yılında aramızdan ayrılan ünlü isimler!

<b>FERDİ TAYFUR / 2 OCAK 2025</b><br><b>BEDİA ENER / 13 OCAK 2025</b><br><b>KAHTALI MIÇE / 15 ŞUBAT 2025</b><br><b>EMİN GÜMÜŞKAYA / 18 ŞUBAT 2025</b><br><b>ŞİNASİ YURTSEVER / 13 MART 2025</b><br><b>TANYELİ / 17 MART 2025</b><br><b>OSMAN SINAV / 20 MART 2025</b><br><b>FİLİZ AKIN / 21 MART 2025</b><br><b>BALIK AYHAN / 13 MAYIS 2025</b><br><b>GÜLLÜ / 26 EYLÜL 2025</b><br><b>ARİF ERKİN GÜZELBEYOĞLU / 16 EKİM 2025</b><br><b>ENGİN ÇAĞLAR / 1 KASIM 2025</b><br><p><b>AHMET GÜLHAN / 3 KASIM 2025</b></p><br><b>MUAZZEZ ABACI / 12 KASIM 2025</b><br>