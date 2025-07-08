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VENÜS
Eklenme tarihi: 8 Temmuz 2025 Salı 12:07 |

12 şehidimizin ardından sanatçılardan taziye mesajları!

Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bir mağarada yapılan arama faaliyeti sırasında, maruz kaldıkları metan gazına nedeniyle şehit olan 12 askerimiz, tüm ülkeyi yasa boğdu. Tanınmış isimlerden, 12 şehidimiz için taziye mesajları geldi.

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