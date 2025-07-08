12 şehidimizin ardından sanatçılardan taziye mesajları!
Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bir mağarada yapılan arama faaliyeti sırasında, maruz kaldıkları metan gazına nedeniyle şehit olan 12 askerimiz, tüm ülkeyi yasa boğdu. Tanınmış isimlerden, 12 şehidimiz için taziye mesajları geldi.
Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bir mağarada yapılan arama faaliyeti sırasında, maruz kaldıkları metan gazına nedeniyle şehit olan 12 askerimiz, tüm ülkeyi yasa boğdu. Tanınmış isimlerden, 12 şehidimiz için taziye mesajları geldi.