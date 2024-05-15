Zekası yüksek insanların ilginç çözümleri! Bir gün işinize yarayabilir

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Soğuk bir havada kalorifer sistemi kapanan adamın ocak ve fan yardımıyla bulduğu dahiyane çözüm

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Sizde Playstation Kumanda/Kol (Joystick)'undaki kırılan parçanın yerine mantar tıpa ile çözüm bulabilirsiniz

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Uyarı levhası olmayan sürücü tuğlaların yardımıyla bu sorunun üstesinden gelmeyi bildi

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Uçakta uyurken ağzı açık kalıp horlamaya başlayan adam insanları daha fazla rahatsız etmemek için atkısıyla böyle bir önlem almış

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Ekrandaki piksel sorunu için yeni bir monitör almaya ne gerek var...

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İlkbaharın özlemini duyan adam karlı havada daha iyi hissetmek için kardan bir bahçe yaptı

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Telefonunuz avucunuz için çok büyük olduğunda

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Taraftarı olduğu takımın maçını izlemek için televizyon bulamayınca printerın ekranını kullandı

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Arabanın kapı kolu kırıldıysa ne olmuş ki...

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Kırık kulaklık için bantlı çözüm

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Telefonunun dokunmatik ekranı arıza yapan adam çözümü klavye mouse bağlamakta buldu

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Eğer bir helikopterin varsa merdivene ne gerek var

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Klimanın fanları her yere ulaşmıyorsa alın size çözüm

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Kırılan kilidin yerine restoranın bulduğu çözüm

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Freelance bir çalışan olup evde çalışamayan adamın bulduğu garip ama işe yarayan çözüm

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Yeni kalem almaya ne gerek var elinizdeki kalem hala işini yapabiliyorken

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Kırılan pencere için usta aramaktansa kendi taktığı pencere ile durumu kurtarmış

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Aniden kemeri kırılan adam bir çatal yardımıyla bu sorunun üstesinden geldi

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Arabanın klima kontrolü kırılınca bakın nasıl bir çözüm bulmuşlar

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Devamlı alarmı kapatıp uyuya kalmaktan kurtulmak isteyenler için biraz acı verici ama işe yarar bir çözüm

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Ocak bozulsa da yemek yapmanıza engel değil

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Dersine çalışmayan arkadaşına böyle destek oldu

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Kepçe kulaklardan ameliyatsız kurtulmak isteyenler için

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Evdeki kaplumbağasının kaybolmasından usanan adamın bulduğu çözüm...,

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Ders çalışmak için kendini böyle motive ediyor

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Duvara resim çizdi diye çocuğuna kızmak yerine onu çerçeveleyip dekor haline getiren baba...

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Ütüsü bozulan öğrencinin ilginç çözümü

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Kumandaların kaybolmasından sıkılınca...

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Bulaşık yıkamaya üşenenler için...

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Selfie çubuğunuz yoksa çözümü burada

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Odanın daha iyi kokması için dahiyane bir fikir

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Sıcaktan bunalınca çözümü böyle buldular

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Daha fazla legoların ayağına zarar vermesine izin vermeyecek