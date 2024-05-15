Zekası yüksek insanların ilginç çözümleri! Bir gün işinize yarayabilir

Soğuk bir havada kalorifer sistemi kapanan adamın ocak ve fan yardımıyla bulduğu dahiyane çözüm
Sizde Playstation Kumanda/Kol (Joystick)'undaki kırılan parçanın yerine mantar tıpa ile çözüm bulabilirsiniz
Uyarı levhası olmayan sürücü tuğlaların yardımıyla bu sorunun üstesinden gelmeyi bildi
Uçakta uyurken ağzı açık kalıp horlamaya başlayan adam insanları daha fazla rahatsız etmemek için atkısıyla böyle bir önlem almış
Ekrandaki piksel sorunu için yeni bir monitör almaya ne gerek var...
İlkbaharın özlemini duyan adam karlı havada daha iyi hissetmek için kardan bir bahçe yaptı
Telefonunuz avucunuz için çok büyük olduğunda
Taraftarı olduğu takımın maçını izlemek için televizyon bulamayınca printerın ekranını kullandı
Arabanın kapı kolu kırıldıysa ne olmuş ki...
Kırık kulaklık için bantlı çözüm
Telefonunun dokunmatik ekranı arıza yapan adam çözümü klavye mouse bağlamakta buldu
Eğer bir helikopterin varsa merdivene ne gerek var
Klimanın fanları her yere ulaşmıyorsa alın size çözüm
Kırılan kilidin yerine restoranın bulduğu çözüm
Freelance bir çalışan olup evde çalışamayan adamın bulduğu garip ama işe yarayan çözüm
Yeni kalem almaya ne gerek var elinizdeki kalem hala işini yapabiliyorken
Kırılan pencere için usta aramaktansa kendi taktığı pencere ile durumu kurtarmış
Aniden kemeri kırılan adam bir çatal yardımıyla bu sorunun üstesinden geldi
Arabanın klima kontrolü kırılınca bakın nasıl bir çözüm bulmuşlar
Devamlı alarmı kapatıp uyuya kalmaktan kurtulmak isteyenler için biraz acı verici ama işe yarar bir çözüm
Ocak bozulsa da yemek yapmanıza engel değil
Dersine çalışmayan arkadaşına böyle destek oldu
Kepçe kulaklardan ameliyatsız kurtulmak isteyenler için
Evdeki kaplumbağasının kaybolmasından usanan adamın bulduğu çözüm...,
Ders çalışmak için kendini böyle motive ediyor
Duvara resim çizdi diye çocuğuna kızmak yerine onu çerçeveleyip dekor haline getiren baba...
Ütüsü bozulan öğrencinin ilginç çözümü
Kumandaların kaybolmasından sıkılınca...
Bulaşık yıkamaya üşenenler için...
Selfie çubuğunuz yoksa çözümü burada
Odanın daha iyi kokması için dahiyane bir fikir
Sıcaktan bunalınca çözümü böyle buldular
Daha fazla legoların ayağına zarar vermesine izin vermeyecek