Zamanın dokunuşu! Hayata bıraktığı izleri görmeye hazır mısınız?

<p>Kum torbaları 40 yıldan fazla sürede taş haline gelmiş.</p><br><p>Yıllarca deniz vuran taşlar aşınarak böyle bir görünüm almış. </p><br><p>Şans vermesi için öğrenciler geçerken balerinin parmağına dokunmuş ve böylelikle heykelin parmağının rengi değişmiş.</p><br><p>40 yıl boyunca kullanılan yastık kılıfı ile hiç kullanılmamış olanı arasındaki fark...</p><br><p>Kedi tarafından yıllarca tırmalanan sehpa ayağı...</p><br><p>Yeni olanla 33 yıl öncesine uzanana peluş oyuncak</p><br><p>Dedesi, 20 yıldan fazla süre boyunca bu parayı cebinde taşımış ve paranın yüzeyindeki neredeyse her şey silinmiş.</p><br><p>El ilanları asılmak için 40 yıldan fazla çivi çakılmış. Bu nedenle hiç yer kalmamış.</p><br><p>Mühendislik Fakültesi'ndeki erkekler ve kadınlar tuvaleti arasındaki fark.</p><br><p>29 yıllık oyuncak ve yenisi arasındaki gözle görülür değişim.</p><br><p>Havalandırma nedeniyle eğilen ağaçlar...</p><br><p>Yıllar boyunca aynı yerde çalışan adamın işe giriş kartı...</p><br><p>Hep aynı yerde uyuduğu için duvarı aşındıran köpek...</p><br><p>İkisi de 18 yıl önce satın alınmış.</p><br><p>Yıllar boyunca kullanıldığı için aşınan piyano pedalı...</p><br><p>Arabada güneş altında yıllar boyunca kalan CD'nin son hali.</p><br><p>Çitlerle birlikte büyüyen ağaç...</p><br><p>Yıllar içinde bir bütün haline gelen ağaç ve mezar taşı...</p><br><p>Çin'de aşınan taşlar...</p><br><p>Akan su damlaları yüzünden aşınan mermer...</p><br><p>10 yıl kullanımdan sonra kısalan chopstick'ler...</p><br><p>Sol elini kullananlar kolun alt kısmını, sağ elini kullananlar kolun üst kısmını aşındırmış.</p><br><p>Yıllarca sağ elli birinin kullandığı kaşık...</p><br><p>Çok fazla Minecraft oynamaktan aşınan tablet...</p><br><p>Bir adam yıllar boyunca aynı yere bastığı için yüzeyde ayak izi oluşmuş. </p><br><p>Bu adam 28 yıl boyunca kamyon şoförlüğü yapmış ve araç kullandığı sırada sol taraftan giren güneş ışınlarına maruz kalmış. Öyle olunca da yüzünün bir tarafı diğerinden daha fazla kırışmış.</p><br><p>İşte yıllar boyu kullanım sonucunda değişen diğer eşyalar, aşınan merdivenler, binalar ve fazlası...</p><br>