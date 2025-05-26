Zamanda yolculuk! Eski İstanbul'un unutulmaz kareleri

Burası Halıcıoğlu sırtları. Aşağıdaki göle benzeyen yer Haliç . Sağ ileride görünen fabrika 1980'li yıllara kadar tek başına tüm İstanbul'un elektrik ihtiyacını karşılayan Santral İstanbul. Görünen taşlar ise Karaim Yahudileri'nin mezarlığından geriye kalanlar. Bu taşlar bölgede yapılan evlerin temellerinde, duvarlarında, yollarında kullanıldı. E-5 Haliç geçiş köprüsü yapılırken mezarlığın olduğu yer düzeltilerek yol geçirildi. Fotoğraf muhtemelen 1930'lu yıllardan.
Osmanlı Donanması'nın ilk dalgıç ekibi (1893) Boğaza inen dalgıçlar tulumbaların çok fazla hava basamaması nedeni ile deniz altında ancak 10-15 dakika kalabiliyorlardı. Dalgıçların dalma bölgeleri daha çok boğazın akıntısız ve dalgasız bölümleri ile Karadeniz'in Riva kıyıları idi. Tersane-i Amire dalgıçları ile birlikte bahriyeliler Şile kıyılarında kurtarma filikaları ile kurtarma tatbikatları yaparlardı. Boğazın girişinde bulunan Riva ve Şile'deki kurtarma ekipleri fırtınalarda batan ticaret gemilerini kurtarırdı.