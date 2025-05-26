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Foto Galeri

TREND
Eklenme tarihi: 26 Mayıs 2025 Pazartesi 10:08 |

Zamanda yolculuk! Eski İstanbul'un unutulmaz kareleri

İşte sizi eski İstanbul'da tarihi yolculuğa çıkartacak birbirinden harika fotoğraflar...

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