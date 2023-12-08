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Foto Galeri

TREND
Eklenme tarihi: 8 Aralık 2023 Cuma 10:28

Yürekleri ısıtan görüntü: Özel çocuklar ilk defa atlarla tanıştılar

Bayburt'ta özel gereksinimli öğrenciler at çiftliğinde at binerek keyifli vakit geçirdiler.

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