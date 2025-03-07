Yumurtayı sirke içinde bekletirseniz... Sonucu sizi çok şaşırtacak

<p>Dibi tutmuş tavanın çözümü bir yumurtanın kabuğu...</p><br><p>Yumurta kabuğunu ufak ufak parçalar olacak şekilde kırın.</p><br><p>Üzerine bir kaşık tuz dökün.</p><br><p>Ardından bir miktar sıcak su ekleyin.</p><br><p>Kısa bir süre bekledikten sonra süngerle silmeye başlayın.</p><br><p>Duruladığınız tavada yağ yanıklarından eser kalmayacak.</p><br><p>İki adet yumurta kabuğunu rondonun içine koyun...</p><br><p>Üzerine oda sıcaklığında su dökün ve rondoyu çalıştırın.</p><br><p>Rondo bıçağının ne kadar keskinleştiğine şaşıracaksınız.</p><br><p>Üç adet yumurtanın kabuğunu kaynatın.</p><br><p>Kaynamış kabukları blender yardımıyla çok küçük parçalara ayrılana kadar parçalayın.</p><br><p>Daha sonra meyve suyunun içine dökün ve pipet yardımıyla için. Böylece meyve suyunu kalsiyum deposu haline getirebilirsiniz.</p><br><p>Bir adet yumurtayı su bardağının içine koyun.</p><br><p>Üzerini geçecek kadar sirke dökün.</p><br><p>24 saat boyunca bu suda bekletin.</p><br><p>Yumurtadan top elde etmek işte bu kadar kolay.</p><br><p>İki adet muz kabuğu, bir yemek kaşığı kahve ve bir adet yumurtanın kabuğunu rondoya koyun.</p><br><p>Rondoyu içindeki karışım püre haline gelene kadar karıştırın.</p><br><p>Çiçeğinizin toprağına eklediğiniz bu karışım bitkiye vitamin sağlayacak...</p><br>